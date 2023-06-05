Об этом информирует Государственное бюро расследования.

Руководитель одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области производил поддельные военно-учетные и медицинские документы о непригодности к службе. Он также готовил заключение ВЛК и документ об исключении из учета уклонистов.

Злоумышленник действовал в сотрудничестве с экс-руководителем Киевского областного военкомата и его сыном. Они искали "клиентов", консультировали о пересечении границ Молдовы и Венгрии и брали взятки.

За услуги злоумышленники брали от 6 до 10 тысяч долларов в зависимости от проблем здоровья и возраста уклонистов. Чем старше был мужчина, тем дешевле была "услуга".

Подельников задержали при получении взятки в размере 8 тысяч долларов за пакет поддельных документов. В настоящее время задокументированы два случая, по которым злоумышленники получили 14 тысяч долларов.

"Должностному лицу сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, а также содействии незаконной переправке нескольких лиц через государственную границу Украины путем предоставления средств, совершенных по корыстным мотивам, по предварительному сговору группой лиц - ч. 3 ст. 332 УК Украины" , – пишет пресс-служба.

Им грозит до 9 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет с конфискацией имущества.