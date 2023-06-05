За $6-10 тыс. в Молдову или Венгрию: начальника военкомата в Киевской области подозревают в переправке уклонистов за границу
В Киевской области разоблачили должностное лицо территориального центра комплектования и соцподдержки на содействии нелегальному пересечению госграницы уклонистов
Об этом информирует Государственное бюро расследования.
Руководитель одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области производил поддельные военно-учетные и медицинские документы о непригодности к службе. Он также готовил заключение ВЛК и документ об исключении из учета уклонистов.
Злоумышленник действовал в сотрудничестве с экс-руководителем Киевского областного военкомата и его сыном. Они искали "клиентов", консультировали о пересечении границ Молдовы и Венгрии и брали взятки.
За услуги злоумышленники брали от 6 до 10 тысяч долларов в зависимости от проблем здоровья и возраста уклонистов. Чем старше был мужчина, тем дешевле была "услуга".
Подельников задержали при получении взятки в размере 8 тысяч долларов за пакет поддельных документов. В настоящее время задокументированы два случая, по которым злоумышленники получили 14 тысяч долларов.
"Должностному лицу сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, а также содействии незаконной переправке нескольких лиц через государственную границу Украины путем предоставления средств, совершенных по корыстным мотивам, по предварительному сговору группой лиц - ч. 3 ст. 332 УК Украины" , – пишет пресс-служба.
Им грозит до 9 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет с конфискацией имущества.
- Также на границе со Словакией 22 мая задержали семь человек, пытавшихся незаконно проникнуть в страны ЕС.
- Во Львовской области работник транспортной фирмы вывез за границу почти 50 уклонистов.
- В правительстве и Верховной Раде будут готовить проект закона, согласно которому уклонисты получат наказание за нелегальное пересечение границы.
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