За 54 суток полномасштабного вторжения России ООН зафиксировала 2072 смерти гражданских украинцев
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 2072 случая гибели гражданских после полномасштабного российского вторжения в Украину
Об этом сообщают из УВКПЧ 18 апреля.
"С 4 часов утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации, до 24 часов ночи 17 апреля (по местному времени) Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 4890 жертв среди гражданского населения Украины: 2072 убитых и 2818 раненых", – говорится в сообщении.
Среди убитых - 537 мужчин, 327 женщин, 38 девочек и 60 мальчиков, 71 ребенок, а также 1039 взрослых, пол которых пока не известен. Ранены 327 мужчин, 253 женщины, 56 девочек и 61 мальчик, а также 155 детей и 1 966 взрослых, пол которых также не известен.
Большинство смертей и ранений обусловлено применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары, отмечается в сообщении.
УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты ожидают подтверждения.
Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Северодонецка и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди населения. Эти цифры пока не попали в отчет.
- Напомним, в Харькове оккупанты ракетой уничтожили американскую гуманитарную кухню, есть пострадавшие.
- Глава Луганской ОВА сообщил , что оккупанты обстреляли скорую, которая ехала за раненым гражданским в Кременной.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное