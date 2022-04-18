Об этом сообщают из УВКПЧ 18 апреля.

"С 4 часов утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации, до 24 часов ночи 17 апреля (по местному времени) Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 4890 жертв среди гражданского населения Украины: 2072 убитых и 2818 раненых", – говорится в сообщении.

Среди убитых - 537 мужчин, 327 женщин, 38 девочек и 60 мальчиков, 71 ребенок, а также 1039 взрослых, пол которых пока не известен. Ранены 327 мужчин, 253 женщины, 56 девочек и 61 мальчик, а также 155 детей и 1 966 взрослых, пол которых также не известен.



Большинство смертей и ранений обусловлено применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары, отмечается в сообщении.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты ожидают подтверждения.

Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Северодонецка и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди населения. Эти цифры пока не попали в отчет.

Напомним, в Харькове оккупанты ракетой уничтожили американскую гуманитарную кухню, есть пострадавшие.

Глава Луганской ОВА сообщил , что оккупанты обстреляли скорую, которая ехала за раненым гражданским в Кременной.

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