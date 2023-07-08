За 500 дней войны россияне убили не менее 10 тыс. гражданских украинцев

Об этом сообщил 8 июля Офис генерального прокурора.

Отмечается, что за время полномасштабной войны российские оккупанты совершили 94 тысячи военных преступлений, разрушили 115 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.

Кроме того, российские террористы убили по меньшей мере 10 500 мирных жителей Украины, среди них - почти 500 детей.

"С первых дней полномасштабной войны мы обеспечили стабильную работу системы правопорядка. Документируем и расследуем все преступления агрессора по международным стандартам. Прокуроры, следователи СБУ и полиции работают ежедневно, часто у самой линии фронта для наказания российских оккупантов в национальных и международных судах", - говорится в сообщении.

По данным прокуроров, уже есть 353 подозреваемых, 219 – обвинены, а 53 преступника получили приговоры в украинских судах.

"Результат нашего ежедневного сотрудничества с Международным уголовным судом – первый ордер на арест Путина. В Гааге уже начал работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины – первый элемент будущего трибунала", - добавили в пресс-службе.