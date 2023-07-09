За 500 дней войны против Украины Россия не достигла никаких целей, - ISW
России за 500 дней полномасштабного вторжения в Украину не удалось достичь ни одной из целей, которые ставила перед собой в начале вторжения, в частности, взять Киев в течение трех дней
Об этом говорится в отчете Института изучения войны.
"Россия 500 дней назад начала неспровоцированную захватническую войну против Украины. Российские военные намеревались захватить Киев в течение трех дней, но не достигли ни одной из намеченных целей в Украине", - отмечают в ISW.
Эксперты считают, что решительное и умелое украинское сопротивление привело к кульминации многочисленных российских наступательных операций, в том числе на Киев. Также это позволило освободить украинские области, временно захватившие российские войска.
"Украинские силы закрепили и удержали инициативу и проводят контрнаступательные операции вдоль большей части линии фронта, при этом российские силы почти полностью сосредоточены на попытках удержать украинские земли, которые все еще оккупировали", - говорится в отчете ISW.
Также в Институте отметили, что с помощью Запада Украина обеспечила свою независимость, но стоит перед критической задачей освобождения стратегически важной территории, которая все еще находится под контролем России.
Итоги 500 дней полномасштабной войны в Украине
8 июля заместитель министра обороны Анна Маляр подвела итоги 500 дней широкомасштабной войны России против Украины. "497 дней назад мы разрушили ожидания "о Киеве за три дня" и миф о "второй армии мира". 462 дня назад мы освободили Киевщину и север Украины, российские СМИ впервые заговорили о своем отступлении, как о жесте доброй воли", - подчеркнула Маляр.
Президент Владимир Зеленский почтил память украинских героев на острове Змеином. Глава государства опубликовал соответствующие видео с острова на своих страницах в соцсетях.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что за последние 500 дней полномасштабного вторжения погибло втрое больше гражданских лиц, чем за все предыдущие 8 лет боевых действий на востоке Украины.
Также Офис генерального прокурора подвел итог 500 дней полномасштабной войны России против Украины: 94 000 военных преступлений, 10 500 убитых мирных украинцев и почти 500 детей.
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