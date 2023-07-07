Об этом 7 июля сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

Отмечается, что там подтвердили гибель не менее 9 тысяч гражданских лиц, в том числе более 500 детей, с момента полномасштабного вторжения России, но предупредили, что реальное количество жертв может быть намного выше.

"Сегодня мы отмечаем очередную печальную отметку в войне, которая продолжает приводить к ужасающим потерям гражданского населения Украины", - сказала заместитель главы ММПЧУ Ноэль Калхун.

Кроме этого, она отметила, что общее ежемесячное количество погибших и раненых уменьшилось в начале этого года по сравнению с предыдущим, но в мае и июне их среднее количество вновь возросло.