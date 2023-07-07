За 500 дней полномасштабной войны в Украине погибло втрое больше гражданских, чем за 8 лет на востоке, - ООН
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что за последние 500 дней полномасштабного вторжения погибло втрое больше гражданских лиц, чем за все предыдущие 8 лет боевых действий на востоке Украины
Об этом 7 июля сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).
Отмечается, что там подтвердили гибель не менее 9 тысяч гражданских лиц, в том числе более 500 детей, с момента полномасштабного вторжения России, но предупредили, что реальное количество жертв может быть намного выше.
"Сегодня мы отмечаем очередную печальную отметку в войне, которая продолжает приводить к ужасающим потерям гражданского населения Украины", - сказала заместитель главы ММПЧУ Ноэль Калхун.
Кроме этого, она отметила, что общее ежемесячное количество погибших и раненых уменьшилось в начале этого года по сравнению с предыдущим, но в мае и июне их среднее количество вновь возросло.
- Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила , что в мае РФ почти втрое чаще била по всей территории Украины ракетами и беспилотниками.
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