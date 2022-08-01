За 5 месяцев войны украинская ІТ-армия атаковала более 6 тыс. российских сайтов
с 26 февраля по 30 июля ІТ-специалисты и активисты киберфронта атаковали более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов, блокирование которых привело к ослаблению экономики России
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в телеграме.
Как сообщается в сообщении, с 26 февраля по 30 июля ІТ-специалисты и активисты киберфронта заблокировали более 6 тыс. вражеских онлайн-ресурсов. Такие кибератаки ослабляют экономику России, поскольку россияне не могли совершить денежные операции, получить государственные услуги, приобрести товары, в том числе и для российских солдат.
"ІТ-армия останавливала работу сайтов государственных учреждений России, из-за чего россияне не могли получить госуслуги, провести финансовые операции и даже поступить в учебное заведение... Останавливалась работа военторгов и онлайн-магазинов по продаже дронов, чтобы помешать россиянам поставлять необходимое снаряжение своим солдатам-убийцам", - пишет Минцифры.
Также, по данным Министерства, ІТ-армия блокировала сервисы для бизнеса, тендерные площадки, сервисы онлайн-бухгалтерий, интернет-провайдеров, сервисы покупки авиабилетов и страхования, курьерские онлайн-сервисы, сайты для заказа еды и интернет-покупок.
Под кибератаки попали и сайты российских пропагандистских СМИ, после работы наших айтишников не могли распространять пропаганду.
Минцифры сообщило о блокировании сайта Роскосмоса, на котором Россия публиковала спутниковые снимки центров НАТО.
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