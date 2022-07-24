English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Статьи За 5 месяцев войны Россия не смогла создать военного превосходства над Вооруженными Силами Украины. Колонка Сергея Згурца
Аналитика

За 5 месяцев войны Россия не смогла создать военного превосходства над Вооруженными Силами Украины. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
24 июля, 2022 воскресенье
21:23
Статьи Сергей Згурец

С начала полномасштабного вторжения Россия не смогла создать военного превосходства над Вооруженными силами Украины, для этого у РФ уже нет ни ресурсов, ни возможностей

ВСУ готовятся начать контрнаступательные действия в Херсонской области

5 месяцев войны доказали, что враг неспособен достичь военного превосходства над Вооруженными силами Украины. Для этого у России нет ресурсов и возможностей. Перелома на фронтах в пользу Украины нет, однако руководство Украины уже говорит о создании предпосылок для контрнаступательных и наступательных операций. В первую очередь это касается Юга Украины. Американский Институт войны сообщил, что Вооруженные силы Украины готовятся к тому, чтобы начать контрнаступление в Херсонской области, однако информация о ходе и темпах этого контрнаступления будет ограничена. Сегодня уже стало понятно, что контрнаступление украинской армии на Херсонщине было самым показательным за последние три недели. На уровне Александровки и Высокополья украинские войска будут продвигаться в глубь Херсонской области. Подразделения Вооруженных сил Украины постепенно двигаются по трассе М-14 в сторону Херсона. Украинские войска смогли пробить первую инженерную линию обороны врага, а в некоторых местах и вторую линию. Также украинские дальнобойные средства уничтожают российские линии снабжения и склады с боеприпасами. Это заставило врага подвозить боеприпасы грузовиками, прикрывая это гуманитарной помощью.


Карта боевых действий на Юге Украины по состоянию на 24 июля

ВСУ завершают уничтожение всех критически важных переправ для армии РФ в Херсонской области

Сегодня Вооруженные силы Украины уничтожили батарею зенитно-ракетных комплексов С-300, которые были размещены возле поселка Зеленотропинское. Эта батарея находилась на расстоянии более 80 км от Николаева. Она была одной из тех, которые обстреливают Николаев управляемыми ракетами класса воздух-воздух. Россияне запускали эти ракеты наугад, просто наводя их на город. Уничтожение российских систем ПВО с помощью американских РСЗО HIMARS является первым шагом к ликвидации противовоздушной обороны российской армии на временно оккупированных территориях. С дальностью в 80 км HIMARS отлично достает и до мостов под Херсоном и Новой Каховкой. Удары по мостам в Херсонской области являются четким сигналом врагам, что им нужно "проявить жест доброй воли" (ироничное выражение, получившее соответствующую окраску после официальных заявлений России, которыми они объясняли бегство своей группировки с острова Змеиный, - ред.) и покинуть украинскую территорию. 19 и 20 июля благодаря серии точных ударов из строя был выведен Антоновский мост. За последние два дня ВСУ добавили еще два поражения мостов, которые снабжают российские войска вблизи Херсона. 23 июля был поражен Дарьевский мост через реку Ингулец. Сегодня также появилась информация об ударе по мосту через шлюз ГЭС в Новой Каховке. Сейчас оккупационные власти пытаются привести эти мосты в порядок, однако это не так просто. Таким образом, все автомобильные мосты через Днепр в Херсонской области, через которые проходят линии снабжения российских войск, повреждены. ВСУ завершают огневое поражение всех критически важных переправ для армии РФ. Без них группировка русских войск остается без поставки топлива, боеприпасов и других необходимых вещей.

Удары Вооруженных сил Украины по мостам в Херсонской области

Враг перебрасывает часть войск из Изюма в Запорожье

Серьезное значение имеет и направление Запорожья, где также происходят важные действия. Используя потенциал наших войск  мы стараемся обеспечить контроль над нашей территорией, а с другой стороны, обеспечить продвижение наших войск по всему участку фронта. Пока на этом направлении наблюдается определенный паритет сил. Враг начинает перебрасывать часть войск из Изюма в Запорожье. ВСУ также перебросили часть подразделений на запорожское направление для проведения отдельных наступательных операций. Такие операции ВСУ могут произвести вскоре в зоне Угледара. Практически вся южная линия фронта сейчас находится в динамичных конфигурациях.

Карта боевых действий в Запорожье по состоянию на 24 июля

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Украина
Россия
Николаев
Запорожье
Херсон
военные силы Украины
Николаевщина
Херсонщина
война с Россией
Новая Каховка
HIMARS
Читайте также:
23 июля, 2022 суббота
Япония не позволит Путину принять участие в государственных похоронах убитого экс-премьера Синдзо Абе
Морской порт Одессы
23 июля, 2022 суббота
"Вот вам и зерновой коридор": в результате обстрела Одессы ракетами "Калибр" загорелся порт с урожаем на экспорт
23 июля, 2022 суббота
Депутат госдумы признал, что Россия атаковала порт Одессы
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.54
    Покупка 37.54
    Продажа 38.71
  • EUR
    Покупка 37.91
    Продажа 39.23
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
24 июля
21:53
Евгений Енин
Нарушителями комендантского часа будут заниматься военкоматы, - МВД
21:38
Полковник ВСУ Виталий Гуляев
Отдал жизнь за Украину командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев
21:34
Илон Маск и соучредитель Google Сергей Брин поссорились из-за женщины и прекращают совместный бизнес, - Wall Street Journal
20:54
Эксклюзив
путин шойгу автомат
Потенциал РФ по обеспечению военными уменьшается: максимум соберут еще 20 тысяч, – генерал Мусаев
20:51
В Хмельницкой области ВСУ уничтожили четвертую ракету, выпущенную из Черного моря
20:40
"Видят" вертолеты и самолеты за 8-18 км. ВСУ получили ЗРК Stormer HVM из Британии, - Defense Express
20:19
На Днепропетровщине украинская ПВО сбила российский штурмовой самолет Су-25
20:18
Интервью
Путин уже распрощался с мыслью о "Великом Петре", теперь он борется только за сохранение своей жизни
20:11
На фото Вооруженные силы Украины
"Враг теряет личный состав", - Генштаб рассказал о боевых действиях на Донетчине
20:08
После 24 февраля количество краж и грабежей сократилось вдвое, а ДТП – втрое
20:07
Эксклюзив
Сергей Згурец
Враг выводов не делает: подтягивает на Юг радиолокационные системы и ПВО, - Згурец
19:57
Киркоров едет в Крым петь перед ранеными оккупантами
19:53
Джонсон до отставки с поста премьера планирует еще раз посетить Украину
19:37
Процишин показал дроны, которые купили для его батальона с помощью Фонда Порошенко
19:18
Во Франции запретят световую рекламу ночью и кондиционирование и отопление при открытых дверях
19:14
Эксклюзив
Россия не сможет присоединить Приднестровье, а тем более захватить Молдову, - дипломат Харченко
19:14
Турецкая армия вооружается собственным аналогом "стингеров"
19:08
Эксклюзив
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Избирательная кампания в Конгресс США повлияет на помощь Украине, - нардеп Климпуш-Цинцадзе
18:37
"Уже Запад денег не дает, оружие тоже приостанавливают, не посылают": как российская мать успокаивает своего сына-оккупанта
18:26
Эксклюзив
Николай Маломуж
Россия пытается остановить наступление ВСУ и начать переговорный процесс, - генерал Маломуж
18:25
Эксклюзив
В интересах Украины продолжать войну, пока РФ не потеряет ресурс для наступления, - журналист Лиховий
18:12
Интервью
Зерновые переговоры выглядят очередным путинским шоу, которое ни на что не повлияет существенно – американский дипломат Хербст
17:46
ВСУ ударили по гостинице с россиянами в Хрустальном на Луганщине. Это мог быть HIMARS
17:41
Офицер ВСУ Штефан показал видео уничтоженных на Херсонщине российских зенитно-ракетных систем
17:25
Россияне окончательно похитили главный фонтан Мариуполя
17:25
Кинотеатр
Одесский международный кинофестиваль состоится в нескольких зарубежных локациях
17:15
Эксклюзив
У Украины есть ставка на обвал морального состояния оккупантов на Херсонщине, - эксперт Defense Express Киричевский
17:12
Папа Римский заявил, что имеет "большое желание" посетить Украину
16:58
На фронте погибла военная из Кременчуга
16:43
Иран передал РФ боевые беспилотники, - СМИ
16:37
Россияне сменили нарративы во время освещения авиаудара по драмтеатру в Мариуполе, - Центр при СНБО
16:26
Bayraktar Байрактар
В Польше собрали деньги на Bayraktar для Украины
16:17
Эксклюзив
Цены продолжат расти, - руководитель Центра экономической стратегии
16:07
На фото украинское поле пшеницы
Марченко объяснил, в чем "тупость" российских заявлений об одесском порту
15:55
На Кубани оккупанты торгуют ворованными херсонскими арбузами
15:52
На Запорожье оккупанты за сутки разрушили 11 гражданских объектов
15:45
Латвия
Украине нужно больше HIMARS и современного оружия, чтобы остановить войну, - глава МИД Латвии
15:42
Антониу Гутерреш
Генсек ОНН пообещал добиваться ослабления санкций против РФ в обмен на разблокировку украинских портов, - Лавров
15:39
Россияне отказываются подписывать контракты с минобороны РФ, - разведка
15:24
Украинские пиротехники за сутки обезвредили 731 взрывоопасный предмет
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV