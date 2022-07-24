ВСУ готовятся начать контрнаступательные действия в Херсонской области

5 месяцев войны доказали, что враг неспособен достичь военного превосходства над Вооруженными силами Украины. Для этого у России нет ресурсов и возможностей. Перелома на фронтах в пользу Украины нет, однако руководство Украины уже говорит о создании предпосылок для контрнаступательных и наступательных операций. В первую очередь это касается Юга Украины. Американский Институт войны сообщил, что Вооруженные силы Украины готовятся к тому, чтобы начать контрнаступление в Херсонской области, однако информация о ходе и темпах этого контрнаступления будет ограничена. Сегодня уже стало понятно, что контрнаступление украинской армии на Херсонщине было самым показательным за последние три недели. На уровне Александровки и Высокополья украинские войска будут продвигаться в глубь Херсонской области. Подразделения Вооруженных сил Украины постепенно двигаются по трассе М-14 в сторону Херсона. Украинские войска смогли пробить первую инженерную линию обороны врага, а в некоторых местах и вторую линию. Также украинские дальнобойные средства уничтожают российские линии снабжения и склады с боеприпасами. Это заставило врага подвозить боеприпасы грузовиками, прикрывая это гуманитарной помощью.





ВСУ завершают уничтожение всех критически важных переправ для армии РФ в Херсонской области

Карта боевых действий на Юге Украины по состоянию на 24 июля

Сегодня Вооруженные силы Украины уничтожили батарею зенитно-ракетных комплексов С-300, которые были размещены возле поселка Зеленотропинское. Эта батарея находилась на расстоянии более 80 км от Николаева. Она была одной из тех, которые обстреливают Николаев управляемыми ракетами класса воздух-воздух. Россияне запускали эти ракеты наугад, просто наводя их на город. Уничтожение российских систем ПВО с помощью американских РСЗО HIMARS является первым шагом к ликвидации противовоздушной обороны российской армии на временно оккупированных территориях. С дальностью в 80 км HIMARS отлично достает и до мостов под Херсоном и Новой Каховкой. Удары по мостам в Херсонской области являются четким сигналом врагам, что им нужно "проявить жест доброй воли" (ироничное выражение, получившее соответствующую окраску после официальных заявлений России, которыми они объясняли бегство своей группировки с острова Змеиный, - ред.) и покинуть украинскую территорию. 19 и 20 июля благодаря серии точных ударов из строя был выведен Антоновский мост. За последние два дня ВСУ добавили еще два поражения мостов, которые снабжают российские войска вблизи Херсона. 23 июля был поражен Дарьевский мост через реку Ингулец. Сегодня также появилась информация об ударе по мосту через шлюз ГЭС в Новой Каховке. Сейчас оккупационные власти пытаются привести эти мосты в порядок, однако это не так просто. Таким образом, все автомобильные мосты через Днепр в Херсонской области, через которые проходят линии снабжения российских войск, повреждены. ВСУ завершают огневое поражение всех критически важных переправ для армии РФ. Без них группировка русских войск остается без поставки топлива, боеприпасов и других необходимых вещей.





Враг перебрасывает часть войск из Изюма в Запорожье

Удары Вооруженных сил Украины по мостам в Херсонской области

Серьезное значение имеет и направление Запорожья, где также происходят важные действия. Используя потенциал наших войск мы стараемся обеспечить контроль над нашей территорией, а с другой стороны, обеспечить продвижение наших войск по всему участку фронта. Пока на этом направлении наблюдается определенный паритет сил. Враг начинает перебрасывать часть войск из Изюма в Запорожье. ВСУ также перебросили часть подразделений на запорожское направление для проведения отдельных наступательных операций. Такие операции ВСУ могут произвести вскоре в зоне Угледара. Практически вся южная линия фронта сейчас находится в динамичных конфигурациях.

Карта боевых действий в Запорожье по состоянию на 24 июля