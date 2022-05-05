За 5 мая ВСУ отразили 11 атак врага на Востоке Украины: уничтожены 8 танков и 7 беспилотников

Об этом сообщается на странице пресс-службы Объединенных сил.



Как стало известно, в течение суток 5 мая военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 11 атак российских оккупантов на Луганском и Донецком направлениях.



В частности, украинские войска уничтожили 8 российских танков, 11 единиц боевой бронированной и 5 единиц автомобильной техники оккупантов.



Кроме того, подразделения ПВО в небе украинского Донбасса сбили 7 вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".



Напомним, что 5 мая противовоздушная оборона ВСУ сбила вражескую ракету над Сумщиной.

А 2 мая украинские военные сбили над Одессой российский ударный беспилотник.