За 5 дней до вторжения РФ министры G7 и ЕС убеждали, что большой войны не будет, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеаб заявил, что 19 февраля коллеги из стран Большой семерки и ЕС убеждали его в том, что большой войны не будет
Об этом сообщают Факты ICTV .
"Я был 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности вместе с президентом. Я принимал участие во встрече министров иностранных дел стран Большой семерки и Европейского Союза. Несколько министров подошли ко мне, и тихонько на ухо сказали, мол, вы не спешите, у нас есть свои оценки, мы не считаем, что будет великая война", - сказал Кулеба.
Он отметил, что считает утверждение, что Украина не готовилась к войне с манипуляцией.
"Когда кто начинает рассказывать, мол, вы игнорировали и не готовились - это просто манипуляция и выдергивание отдельных фактов из контекста. Это то, о чем говорил президент, когда он настаивал, что санкции нужно вводить до вторжения, а не после него. И вы вы. увидите, что у нас была ограниченная информация, но мы воспринимали ее серьезно. И на дипломатическом треке работали именно на предотвращение войны, и на укрепление Украины в случае войны", - отметил Кулеба.
- 22 августа секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что власти не предупредили граждан , что Россия начнет полномасштабную агрессию 24 февраля, потому что это было невозможно сделать физически.
- Кроме этого, Данилов заявил, что за несколько дней до начала полномасштабной агрессии РФ военное руководство Беларуси гарантировало , что россияне не нападут на Украину с ее территории.
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