Об этом сообщают Факты ICTV .

"Я был 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности вместе с президентом. Я принимал участие во встрече министров иностранных дел стран Большой семерки и Европейского Союза. Несколько министров подошли ко мне, и тихонько на ухо сказали, мол, вы не спешите, у нас есть свои оценки, мы не считаем, что будет великая война", - сказал Кулеба.

Он отметил, что считает утверждение, что Украина не готовилась к войне с манипуляцией.

"Когда кто начинает рассказывать, мол, вы игнорировали и не готовились - это просто манипуляция и выдергивание отдельных фактов из контекста. Это то, о чем говорил президент, когда он настаивал, что санкции нужно вводить до вторжения, а не после него. И вы вы. увидите, что у нас была ограниченная информация, но мы воспринимали ее серьезно. И на дипломатическом треке работали именно на предотвращение войны, и на укрепление Украины в случае войны", - отметил Кулеба.

22 августа секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что власти не предупредили граждан , что Россия начнет полномасштабную агрессию 24 февраля, потому что это было невозможно сделать физически.

Кроме этого, Данилов заявил, что за несколько дней до начала полномасштабной агрессии РФ военное руководство Беларуси гарантировало , что россияне не нападут на Украину с ее территории.

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