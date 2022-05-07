За 5-7 лет можно отстроить новый и современный Мариуполь, - нардеп Тарута
Сергей Тарута, народный депутат Украины, глава Донецкой ОГА (2014 г.) уверен, исходя из собственного опыта восстановления заводов и городов, что на восстановление Донбасса и города Мариуполь, при поддержке партнеров из других стран, требуется 5-7 лет
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
Экс-председатель Донецкой ОГА отметил, что восстановление Донбасса – это ответственная и сложная задача.
"У меня есть опыт, когда мы разрушены заводы и города, воспроизводили за 5-7 лет в самые современные и одни из лучших в Европе. Строить многоэтажные дома – это не очень тяжелая и сложная работа, здесь нужны деньги, правильная организация, прозрачность, эффективные менеджеры. и есть много сигналов от наших западных партнеров, что вы справитесь с рашистами, но надо, чтобы еще справились с внутренними вызовами, относительно коррупции и эффективности действия власти", - отметил нардеп.
Сергей Тарута подчеркнул, что сегодня важно со стороны властей оперативно и эффективно помогать каждому человеку, который остался без дома, денег, лекарств, одежды и всего необходимого.
"Я уверен, что Мариуполь мы построим самым современным городом. Мои коллеги и друзья уже ведут переговоры с корейцами, особенно я с американцами, также планирую встречаться с немцами и многими другими партнерами из разных стран, которые поддерживают нас и готовятся помогать. Я думаю, что за 5-7 лет это будет другая страна, мощная, с новыми городами, с новыми возможностями, с новой экономикой", - отметил Тарута.
- Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил , что в Мариуполе под завалами каждого дома находится по 80-100 мертвых тел.
- Также Сергей Тарута выразил мнение , что Мариуполь стал украинской Хиросимой по масштабам жертв и разрушений.
- 4 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал , что российская армия установила контроль над Мариуполем.
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