За 40 минут Воздушные силы ВСУ в Херсонской области сбили вертолет и штурмовик
Воздушные силы ВСУ в Херсонской области утром 27 октября сбили вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25
Об этом в телеграмме сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечают, что около 08:00 27 октября подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушное командование "Юг" сбил российский вертолет Ка-52.
А уже в 08:40 подразделением зенитно-ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" Воздушных сил был сбит российский штурмовик Су-25.
- Вечером 26 октября украинские военные за два часа уничтожили 19 российских дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное