За 4 месяца полномасштабной войны на Днепропетровщине погиб 21 человек

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram .

"Четыре месяца полномасштабной войны. 21 погибший на Днепропетровщине. Около 160 ракет, выпущенных по области. По очень приблизительным подсчетам – полтысячи сигналов воздушной тревоги", - написал он.

Лукашук сообщил, что 24 июня оккупанты обстреляли Великую Костромку в Криворожском районе.

"Населенный пункт подвергается вражеским атакам ежедневно. Сегодня там были повреждены здания сразу на нескольких улицах, перебиты линии электропередач. В настоящее время электроснабжение уже восстановлено. Из людей никто не пострадал", - написал глава области.

Обстрелов других районов области не зафиксировано.