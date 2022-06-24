За 4 месяца полномасштабной войны на Днепропетровщине погиб 21 человек
С начала полномасштабной войны в Днепропетровской области из-за обстрелов российских войск погиб 21 человек
Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram .
"Четыре месяца полномасштабной войны. 21 погибший на Днепропетровщине. Около 160 ракет, выпущенных по области. По очень приблизительным подсчетам – полтысячи сигналов воздушной тревоги", - написал он.
Лукашук сообщил, что 24 июня оккупанты обстреляли Великую Костромку в Криворожском районе.
"Населенный пункт подвергается вражеским атакам ежедневно. Сегодня там были повреждены здания сразу на нескольких улицах, перебиты линии электропередач. В настоящее время электроснабжение уже восстановлено. Из людей никто не пострадал", - написал глава области.
Обстрелов других районов области не зафиксировано.
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