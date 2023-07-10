За 4 дня в Threads зарегистрировалось 100 млн пользователей

Об этом пишет The Verge .

Издание напоминает, что за первые 2 часа приложение загрузило 2 млн пользователей. Кроме того, на четверг в Threads уже было опубликовано 95 млн постов и 190 млн лайков.

"Запуск намного превзошел наши ожидания", - заявил в пятницу генеральный директор Meta Марк Цукерберг.

Компания Meta отмечает, что не планирует заменить приложением Threads Twitter и не хочет побуждать пользователей публиковать новости. Цель приложения – стать платформой для общения.

Для сравнения, на ноябрь прошлого года, согласно твиту Илона Маска, Twitter имел около 260 миллионов монетизированных активных пользователей.