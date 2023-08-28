За 4 дня проката исторический экшн "Довбуш" собрал 8,7 млн грн - Forbes
С 24 по 27 августа исторический экшн "Довбуш" режиссера Олеся Санина собрал 8,7 млн грн в прокате, а кассовые сборы включают результат показов в туре команды фильма по Украине, которые начались 19 августа
Об этом Forbes сообщает Film.ua Group.
За 4 дня показа фильма приобрели около 60 000 билетов на 8,7 млн грн.
В результате учли билеты, проданные в туре по Украине и допремьерные показы экшна состоялись в Черновцах, Ивано-Франковске, Львове, Луцке, Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе.
"Довбуш" стал самым популярным фильмом недели в каталоге кинодистрибьютора Kinomania. Этот же кинодистрибьютор занимается прокатом лент "Барби", "Индиана Джонс и реликвия судьбы" и "Стражи Галактики 3".
На втором месте, после "Довбуша", по популярности в каталоге стал американский фильм о супергероях "Синий Жук", собравший кассу 2,1 млн грн и более 13 000 зрителей, а "Барби" на прошлой неделе собрала 1,5 млн грн около 9500 зрителей.
Экшн "Довбуш" режиссера Олеся Санина с бюджетом в 120 млн грн - один из самых масштабных и дорогих украинских фильмов, вышедший в кинопрокат 24 августа 2023-го.
Над его съемками работала команда из 3000 человек, под ленту было сшито более 1000 костюмов.
В самых масштабных сценах участвовало 500 человек, а одновременно в кадре находились по 50 каскадеров, описывает команда ленты. Создатели фильма ездили в экспедиции, изучали ремесла и техники боя XVIII века и постоянно искали деньги на реализацию масштабных планов.
Для съемок приключенческо-исторического фильма "Довбуш" построили или восстановили более 20 локаций, например, построили с нуля крепость под Киевом.
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