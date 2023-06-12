За 4 дня – 50 тыс. посылок: Новая почта приостановила прием помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС
Новая почта вместе с БФ "Онуки" приостановила сбор помощи для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС - по словам компаний, уже собранной гуманитарки хватит на несколько месяцев
Об этом сообщила Новая почта .
За 4 дня было собрано около 50 тысяч посылок для пострадавших. По подсчетам волонтеров, это примерно 200 кг помощи на одного нуждающегося человека.
"За последние 4 дня украинцы принесли в отделения Новой почты 50 тысяч посылок для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС. Это 1500 тонн гуманитарной помощи. То есть 200 кг груза на каждого человека, нуждающегося в первой помощи. Это в несколько раз превышает потребности пострадавшего населения", – говорится в сообщении.
Сообщается, что оказанной помощи хватит на 3-6 месяцев в зависимости от потребностей населения.
Приостановка сбора будет действовать, пока работники фонда и волонтеры не отсортируют и не распределят уже полученные гуманитарные грузы.
- Ранее Новая почта вместе с БФ "Онуки" запустили сбор и бесплатную доставку помощи для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.
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