English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная Общество За 35 дней войны в Киеве родились 987 детей

За 35 дней войны в Киеве родились 987 детей

31 мартa, 2022 четверг
10:14
Общество

В Киеве за 35 дней войны с российскими оккупантами родились 987 детей. Среди новорожденных 25 двоен

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"В столицу возвращаются горожане, жизнь продолжается. За 35 дней войны с российскими оккупантами в столице родилось 987 детей: 534 мальчика и 453 девочки. Среди новорожденных 25 двоен", – рассказал он.

В Киеве медицинская система работает в режиме военного времени. Медицинские учреждения оказывают помощь всем нуждающимся, делаются плановые операции.

  • В Киеве ночь на 31 марта прошла спокойно, однако городские власти призывают не выезжать в город без особой необходимости.
  • Британская разведка сообщает , что в ближайшие дни под Киевом могут быть ожесточенные бои.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

война с Россией
Киев
война новости
Читайте также:
ЗСУ знищили
30 мартa, 2022 среда
Украинские защитники уничтожили подполковника ВДВ и начальника штаба мотострелковой бригады оккупантов
Руслан Геремеев
29 мартa, 2022 вторник
В Мариуполе тяжело ранили одного из боевиков Кадырова, подозреваемого в убийстве Немцова, - "Азов"
Хмельницкий
30 мартa, 2022 среда
Россия нанесла два ракетных удара по Хмельницкому
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.67
  • EUR
    Покупка 32.5
    Продажа 33.06
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
31 мартa
10:34
Эксклюзив
китай
Россия важна для Китая, в то же время Китаю важно не утратить связь с Западом, - политолог-международник
10:31
В Крыму враг пополняет корабли крылатыми ракетами, возможны удары по Одессе, – ОВА
10:10
Эксклюзив
экономика
Сейчас ситуация с курсом гривни стабильна, – руководитель Центра экономической стратегии
10:04
Около 17 500 военных, 614 танков, 311 систем артиллерии и 135 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины
09:53
В Украине на 31 марта запланированы гуманитарные коридоры из Мариуполя, Мелитополя и Энергодара, – Верещук
09:44
За время полномасштабной войны против Украины оккупанты повредили 797 учебных заведений, 76 из которых разрушили полностью, - Офис генпрокурора
09:34
С начала полномасштабной войны РФ против Украины погибли 148 детей, 232 получили ранения, - ювенальные прокуроры
09:32
В ближайшие дни в пригородах Киева могут быть ожесточенные бои, - британская разведка
09:27
Эксклюзив
Позиция Израиля по приему украинских беженцев не имеет дипломатического объяснения, - посол Украины об отмене безвизового режима
09:14
В Киеве ночь на 31 марта прошла спокойно, однако городские власти призывают не выезжать в город без насущной потребности, - КГГА
09:13
В Киеве с 1 апреля частично разрешат продажу алкоголя
09:07
Эксклюзив
"Зеленые" коридоры – это миф, обстрелы не стихают ни днем, ни ночью, - боец ТрО Чернигова о ситуации в городе
09:04
Эксклюзив
Николай Маломуж
Путин видит, что стратегически эту войну он уже не выиграет, поэтому будет прибегать к другим методам, - экс-руководитель Службы внешней разведки
09:01
Николай Княжицкий: Зачем травить Абрамовича?
08:42
Эксклюзив
В Украине во время войны строится минимум 109 ЖК, а в Одессе даже приобрели квартиру, - маркетинг-директор
08:39
Число погибших в результате попадания российской ракеты в Николаевскую ОВА возросло до 16 человек
08:23
Эксклюзив
Хмельницкий
Хмельницкая область играет роль большого гуманитарного хаба, за месяц было собрано более 300 тонн помощи, - заместитель городского головы
08:18
Укрзализныця запускает новый рейс Харьков – Трускавец со 2 апреля
08:04
В Луганской области россияне обстреляли жилые дома, школы и нефтяное хранилище: точное количество погибших устанавливают, - Гайдай
08:02
Эксклюзив
российские танки
На Севере Украины враг не отходит, а перегруппировывается. На изюмском и херсонском направлениях идет усиление российских войск, - Денисенко
07:58
Россия пытается сформировать оккупационные органы власти и набирает "работников", - Генштаб
07:39
Давид Арахамия
Переговоры Украины и России о войне возобновятся 1 апреля, - Арахамия
07:19
За сутки украинские военные уничтожили БПЛА, четыре самолета и две крылатые ракеты оккупантов
07:19
В Варшаве начали набор белорусского полка "Пагоня" для помощи ВСУ
07:06
Отступая от Тростянца, российские войска заминировали объекты инфраструктуры, а также кладбище, - глава ОВА
06:50
Италия предлагает беженцам из Украины 12-месячное разрешение на проживание
06:31
Россияне деморализованы в Украине и даже сбили собственный самолет, – глава разведки Великобритании
06:22
Литва внесла РФ, Беларусь и оккупированный Крым в список враждебных стран и территорий
05:50
УЗ обнародовала график эвакуационных поездов на 31 марта
05:24
Украинские войска освободили 3 села на севере Херсонской области
04:29
Украина требует от Польши полностью закрыть границу с Беларусью, – Дещица
00:57
Зеленский уволил послов в Марокко и Грузии из-за отсутствия поддержки этих стран в войне Украины с Россией
00:45
Борис Джонсон
Джонсон против предоставления Украине эквивалента пятой статьи НАТО и предлагает концепцию безопасности, "основанную на идее сдерживания путем отрицания"
00:39
Под Изюмом ожесточенные бои. В городе - гуманитарная катастрофа, - заместитель мэра
00:39
Владимир Зеленский
Танки, самолеты, артиллерийские системы. Мы имеем право требовать помощи в этот переломный момент, - Зеленский
00:28
Россия выводит войска с Чернобыльской АЭС, - Пентагон
00:11
Мы не верим ни в какие красивые словесные конструкции: ни о мирных договоренностях, ни об отводе войск, - Зеленский
2022, среда
30 мартa
23:50
Россия бросила на украинский фронт 1000 вагнеровцев, - Пентагон
23:49
Не исключаю этого, - премьер-министр Швеции о перспективах вступления страны в НАТО
23:29
Россияне массово отказываются воевать, - разведка
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV