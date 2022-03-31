За 35 дней войны в Киеве родились 987 детей
В Киеве за 35 дней войны с российскими оккупантами родились 987 детей. Среди новорожденных 25 двоен
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
"В столицу возвращаются горожане, жизнь продолжается. За 35 дней войны с российскими оккупантами в столице родилось 987 детей: 534 мальчика и 453 девочки. Среди новорожденных 25 двоен", – рассказал он.
В Киеве медицинская система работает в режиме военного времени. Медицинские учреждения оказывают помощь всем нуждающимся, делаются плановые операции.
- В Киеве ночь на 31 марта прошла спокойно, однако городские власти призывают не выезжать в город без особой необходимости.
- Британская разведка сообщает , что в ближайшие дни под Киевом могут быть ожесточенные бои.
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