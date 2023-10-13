За 30 лет Антарктида потеряла 7,5 трлн тонн льда, - ученые

Об этом информирует The Guardian.

Ученые из Университета Лидса подсчитали, что 67 трлн тонн льда было потеряно на западе, тогда как 59 трлн тонн было добавлено на востоке между 1997 и 2021 годами, что привело к чистым потерям в 7,5 трлн тонн.

"Существует неоднозначная картина ухудшения состояния шельфового ледника, и это связано с температурой океана и океанскими течениями вокруг Антарктиды. Западная половина подвергается влиянию теплой воды, которая может быстро размыть шельфовый ледник снизу, тогда как большая часть восточной воды Антаркты полосой холодной воды на побережье", - сказал эксперт по наблюдению Земли и руководитель исследования доктор Бенджамин Дэвисон.

Шельфовый ледник расположен на конце ледников и замедляет скорость их течения в море. Когда они уменьшаются, ледники выбрасывают больше пресной воды в море, что может нарушить течения Южного океана. Приблизительно 67 миллионов тонн пресной воды, выпущенной в океан за 25-летний период, влияют на океанские течения, которые переносят тепло и питательные вещества по всему миру.

Ученые измеряли ежегодные смены льда с помощью спутников, которые могут видеть сквозь густые облака в течение долгих полярных ночей. Исследователи просмотрели более 100 тыс. изображений, чтобы проанализировать состояние шельфового ледника, которое может оказать негативное влияние на остальной мир.

Ученые считают, что потеря льда является результатом климатического кризиса, потому что восстановление льда было бы больше, если бы это было частью цикла естественных изменений.

"Мы ожидали, что большинство шельфовых ледников пройдут циклы быстрого, но кратковременного сокращения, а затем медленно отрастут. В то же время мы видим, что почти половина из них уменьшается без признаков восстановления", - добавил Дэвисон.

Что предшествовало

8 июля украинские полярники на научной станции "Академик Вернадский" зафиксировали рекордно высокую температуру в июле за весь период наблюдений.

19 июня ученые рассказали, что Антарктида теряет ледовый покров быстрее, чем ожидалось. Они требуют усилить исследования, ведь это чревато глобальными последствиями для экосистемы и человечества.

А в CNN писали , что площадь Антарктического морского льда достигла беспрецедентно низкого уровня для данного времени года, равного площади Аргентины.

Спутниковое наблюдение показало , что морской лед вокруг Антарктиды уменьшился до самого низкого зимнего уровня, который когда-то фиксировали. Это свидетельствует о тревожных изменениях в регионе, ранее считавшемся стабильным в условиях глобального потепления.

В Антарктиде на суше ученые обнаружили разрастающиеся континентом цветы, мох и водоросли, а площадь плавучего морского льда на море достигла рекордно низкого уровня.