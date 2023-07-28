Об этом пишет The Guardian .

Центральное бюро по борьбе с наркотиками сообщило, что 45-летнюю гражданку Сингапура казнили путем повешения. Ранее осужденная утверждала, что не могла дать полиции точные показания, поскольку страдала наркотической ломкой. Суд это объяснение отклонил.

Отмечается, что женщину казнили, несмотря на протесты правозащитных групп.

Эксперт Amnesty International по вопросам смертной казни, заявила, что эта неделя "осветила суровую и трагическую картину полного отсутствия реформы смертной казни в Сингапуре". Организация призвала правительства, Управление ООН по наркотикам и преступности и Международный комитет по контролю над наркотиками "усилить давление на Сингапур, чтобы заставить его отказаться от чисто карательного подхода к политике контроля над наркотиками".

Правительство Сингапура заявляет, что смертная казнь является эффективным способом предотвращения преступлений, связанных с наркотиками, обеспечивает безопасность города и поддерживается общественностью. Также он утверждает, что судебные процессы справедливы.

По данным правозащитной группы Transformative Justice Collective, последняя казнь женщины по обвинению в торговле наркотиками произошла в 2004 году. Тогда повесили 36-летнюю местную парикмахершу.