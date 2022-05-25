За 3 месяца полномасштабной войны украинские воины уничтожили около 25% боевых компонентов РФ, это хороший показатель
Военный эксперт Defence Express Сергей Згурец убежден, что нынешние достижения ВСУ еще не означают, что война будет легкой в дальнейшем. Сейчас враг противодействует обороне на Луганском направлении, где имеет преимущество
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Российская армия зашла на территорию Украины, имея более 190 тыс. личного состава, это и логистические компоненты, и боевые. По выводам британской разведки и согласно нашим данным за 3 месяца войны украинские военные уничтожили 25% наиболее боеспособных компонентов РФ. Речь идет и об личном составе, и о боевой технике. Это достаточно хороший показатель для оценки эффективности действий украинской армии", – сказал он.
Згурец добавил, что такие данные не свидетельствуют о том, что дальше война будет простой.
"Мы видим ситуацию в Северодонецке, Луганске, где враг имеет преимущество на узких участках и преимущество в артиллерии, так он пытается протиснуть нашу оборону", - подчеркнул эксперт.
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