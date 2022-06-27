За 2,6 млн евро: фонд "Вернись живым" закупил 100 пикапов на фронт
Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" приобрел для военных 100 новых пикапов, общей стоимостью 2,6 млн евро
Об этом сообщил руководитель фонда Тарас Чмут в Facebook .
"Мы приобрели 100 очередных новых пикапов. За ваши средства для Вооруженных сил! Для понимания масштаба – в плане закупок государства на этот год было 150 новых пикапов. Это до полномасштабного вторжения, но все же о понимании объемов", – написал он.
По его словам, стоимость одной машины около 26 тысяч евро. Общая стоимость сделки – 2,6 млн евро.
"Все авто закуплены официально, "в белую" с официальным ввозом в Украину и с постановкой на баланс воинских частей. А это значит, что машины будут официально заправляться, ремонтироваться и эксплуатироваться по официальным военным процедурам, а не за собственные деньги военных и волонтеров" , – заметил Чмут.
Он рассказал, кому будут переданы машины.
"В основном на мобильные огневые группы по ПЗРК и ПТРК, возможно, снайперов и легкие минометные расчеты (60/82-мм). Для нас важно не распылять по одной машине на каждую бригады, а концентрированно закрывать все потребности определенных частей/подразделений - последовательно, одна за другой", - подытожил руководитель фонда.
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