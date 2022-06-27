Об этом сообщил руководитель фонда Тарас Чмут в Facebook .

"Мы приобрели 100 очередных новых пикапов. За ваши средства для Вооруженных сил! Для понимания масштаба – в плане закупок государства на этот год было 150 новых пикапов. Это до полномасштабного вторжения, но все же о понимании объемов", – написал он.

По его словам, стоимость одной машины около 26 тысяч евро. Общая стоимость сделки – 2,6 млн евро.

"Все авто закуплены официально, "в белую" с официальным ввозом в Украину и с постановкой на баланс воинских частей. А это значит, что машины будут официально заправляться, ремонтироваться и эксплуатироваться по официальным военным процедурам, а не за собственные деньги военных и волонтеров" , – заметил Чмут.

Он рассказал, кому будут переданы машины.

"В основном на мобильные огневые группы по ПЗРК и ПТРК, возможно, снайперов и легкие минометные расчеты (60/82-мм). Для нас важно не распылять по одной машине на каждую бригады, а концентрированно закрывать все потребности определенных частей/подразделений - последовательно, одна за другой", - подытожил руководитель фонда.