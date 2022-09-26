За 25 сентября в Донецкой области от рук оккупантов погибли 3 мирных жителя

Об этом он сообщил в телеграмме.

Двое раненых проживали в Авдеевке, еще один – в Бахмуте.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 887 человек, ранены - 2244. Это без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, точное количество которых не установлено.

В течение ночи на 25 сентября российские войска обстреливали гражданские объекты по всем линиям фронта в Донецкой области.

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