За 25 сентября в Донецкой области от рук оккупантов погибли 3 мирных жителя
Председатель ОГА Павел Кириленко сообщил, что в Донецкой области за 25 сентября погибли трое мирных жителей, еще одиннадцать получили ранения
Об этом он сообщил в телеграмме.
Двое раненых проживали в Авдеевке, еще один – в Бахмуте.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 887 человек, ранены - 2244. Это без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, точное количество которых не установлено.
- В течение ночи на 25 сентября российские войска обстреливали гражданские объекты по всем линиям фронта в Донецкой области.
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