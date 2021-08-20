"За 2,5 часа до начала": Кличко заявил, что его пригласили на заседание СНБО, но он туда не пойдет

Об этом он написал в Telegram.



"Мне позвонили из Офиса президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО", - сообщил Кличко.



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.Он добавил, что не сможет присутствовать.



"Поехал в рабочую поездку в делах Ассоциации городов Украины в Чернигов", - пояснил Кличко.

Напомним, что 16 августа прокуратура проводила новые обыски в КГГА через схемы на строительстве Подольского моста

Кроме того, мэр Кличко заявил , что "Массовые обыски должны создать основу для назначения председателем КГГА" залетного ставленника ".