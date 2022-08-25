За 24 августа россияне убили троих мирных жителей Донбасса, еще один человек получил ранения
За 24 августа россияне убили троих мирных жителей Донбасса – в Соледаре. Еще один человек получил ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме.
"Россия убивает гражданских! За 24 августа россияне убили трех мирных жителей Донбасса - в Соледаре. Еще один человек получил ранения. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - пишет Кириленко.
Также отмечается, что общее число убитых жителей Донбасса со времени полномасштабного вторжения составляет – 762 человека. Также 1953 человек были ранены.
Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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