Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме.

"Россия убивает гражданских! За 24 августа россияне убили трех мирных жителей Донбасса - в Соледаре. Еще один человек получил ранения. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - пишет Кириленко.

Также отмечается, что общее число убитых жителей Донбасса со времени полномасштабного вторжения составляет – 762 человека. Также 1953 человек были ранены.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

В Днепропетровской области российский агрессор нанес ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино, известно о 22 погибших .

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