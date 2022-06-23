За 23 июня оккупанты в Донецкой области убили 6 гражданских жителей
За неполные сутки 23 июня из-за российских обстрелов в Донецкой области погибли 6 гражданских жителей
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Россия убивает гражданских! За 23 июня россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 3 в Пришибе, 2 в Авдеевке и 1 во Временном Яру. Еще 5 человек сегодня получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе", - написал Кириленко.
- Напомним, 22 июня Павел Кириленко сообщил , что ВСУ контролируют почти половину Донецкой области.
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