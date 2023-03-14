За 2022 год Япония передала Украине более $1,6 млрд финансовой и материальной помощи
В прошлом году японское правительство из-за полномасштабного вторжения РФ предоставило Украине более 1,6 млрд долларов официальной финансовой и материальной помощи
Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на МИД Японии.
"В Японии объем официальной помощи на развитие в прошлом году мог вырасти, поскольку правительство предприняло различные шаги по помощи Украине, которые обошлись в около 1,6 млрд долларов", - говорится в сообщении.
Также по итогам 2021 года среди всех членов Организации экономического сотрудничества Япония заняла третье после США и Германии место в списке стран, которые выделили средства на международное развитие.
"Японская официальная помощь в 2021-м, подсчитанная по международным стандартам системы эквивалентных грантов, выросла на 8,4% по сравнению с 2020-м и достигла около 17,63 млрд долларов", - пишут в материале.
С учетом ссуд официальная выделенная другим странам помощь Японии достигает 21,95 млрд долларов. Это самый высокий показатель с 2013 года. Тогда страна выделила 22,41 млрд долларов в помощь.
- 11 марта правительство Японии сообщило, что передаст Украине около 170 млн долларов, которые потратят на восстановление критической инфраструктуры и развитие экономики.
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