За 2022 год Япония передала Украине более $1,6 млрд финансовой и материальной помощи

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на МИД Японии.

"В Японии объем официальной помощи на развитие в прошлом году мог вырасти, поскольку правительство предприняло различные шаги по помощи Украине, которые обошлись в около 1,6 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Также по итогам 2021 года среди всех членов Организации экономического сотрудничества Япония заняла третье после США и Германии место в списке стран, которые выделили средства на международное развитие.

"Японская официальная помощь в 2021-м, подсчитанная по международным стандартам системы эквивалентных грантов, выросла на 8,4% по сравнению с 2020-м и достигла около 17,63 млрд долларов", - пишут в материале.

С учетом ссуд официальная выделенная другим странам помощь Японии достигает 21,95 млрд долларов. Это самый высокий показатель с 2013 года. Тогда страна выделила 22,41 млрд долларов в помощь.