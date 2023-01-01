Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграмме .

По данным ГПСУ, по меньшей мере, за сутки звучали 4 тревоги, среднее их количество за день составило 47. Рекорд тревог за сутки 189 раз.

С начала полномасштабной войны России против Украины погибли 57 спасателей.

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