За 2022 год в Украине прозвучало 14 870 тревог
В ГПСУ рассказали, что за 2022 год в Украине прозвучало 14 870 тревог. Отмечается, что рекорд за сутки составил 189 тревог
Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграмме .
По данным ГПСУ, по меньшей мере, за сутки звучали 4 тревоги, среднее их количество за день составило 47. Рекорд тревог за сутки 189 раз.
- С начала полномасштабной войны России против Украины погибли 57 спасателей.
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