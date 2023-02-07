За 2022 год в Украине погибли 98 энергетиков, ранены вдвое больше, - Герус
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину при исполнении служебных обязанностей погибли 98 энергетиков, многие были ранены
Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.
"Ремонтные работы продолжаются круглосуточно. Энергетики делают все возможное, чтобы у украинцев была электроэнергия. В частности - рискуют жизнью. За 2022 год погибли во время исполнения служебных обязанностей 98 энергетиков, ранены - вдвое больше. Такова цена каждого киловата электроэнергии", - сказал нардеп.
- По состоянию на 6 февраля энергетики проводят ремонтные работы в Одесской области, где произошла масштабная авария на подстанции. В Одессе и области сейчас ситуация остается самой сложной.
- В результате российского обстрела одного из энергетических предприятий ДТЭК 23 декабря 2022 года погиб один работник, еще один был ранен.
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