Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

"Ремонтные работы продолжаются круглосуточно. Энергетики делают все возможное, чтобы у украинцев была электроэнергия. В частности - рискуют жизнью. За 2022 год погибли во время исполнения служебных обязанностей 98 энергетиков, ранены - вдвое больше. Такова цена каждого киловата электроэнергии", - сказал нардеп.