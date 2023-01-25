Об этом говорится в правительственном портале.

"Решение Правительства, которым были установлено минимальные розничные цены на пластиковые пакеты, за год дало существенный результат - украинцы сократили приобретение таких пакетов от 40% до 90% в зависимости от их видов. И все чаще используют биоразлагаемые, которые не загрязняют окружающую среду. В частности, в некоторых сетях супермаркетов продажи биоразлагаемых пакетов в 2022 году выросли в 13-15 раз", - отметил Денис Кудин, первый замминистра экономики.

Напомним, с 10 декабря 2021 года пластиковые пакеты в украинских супермаркетах стали платными.

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