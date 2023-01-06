Об этом информируют на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на первого замминистра Тараса Высоцкого.

"Благодаря скоординированной деятельности аграриев, трейдеров, международных партнеров и работе "зернового коридора" Украине удалось за 2022 год экспортировать более 50 млн. тонн зерновых и масличных культур и продуктов их переработки", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что это очень хороший результат, учитывая 10-месячную войну. В целом 2022 стал одним из лучших за последние годы по экспортным показателям.

"Украина остается одним из главных игроков на аграрном международном рынке и однозначно состояние производства и перспективы экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины влияют на международные цены. Сейчас они остаются высокими в том числе и из-за продолжения войны, поэтому перспективы к их снижению пока незаметны", - отметил Высоцкий.

Кроме того, за последние четыре месяца среднемесячный темп экспорта украинской агропродукции фактически достиг довоенных показателей.

Первый замминистра добавил, если сейчас страна не может полноценно вернуть свои посевные площади и нарастить объемы производства довоенного периода, а ситуация в ценовой политике в мире в лучшую сторону не изменится.

В то же время уменьшение площадей посева озимых культур достаточно существенными. Кроме военных действий, на это повлияли и погодные условия.

"Весной аграрии готовы максимально компенсировать эти не засеянные площади. Хотя, мы и понимаем, что посевные площади все равно будут минимум на 20% меньше показателя 2021 года", - подчеркнул Высоцкий.

Основным вызовом для аграриев остается весенняя посевная. Эксперт считает, что нужно найти достаточно финансов, чтобы купить семена, дизель, минеральные удобрения, средства защиты растений.

"Фактически аграрии были основными пользователями этой программы в 2022 году. Она дает возможность получить необходимые средства для посева. Деньги на это в бюджете уже выделены. Кроме того, для малых агропроизводителей планируется продлить программу по выплате средств за обработку от 1 до 120 га сельскохозяйственных угодий и за содержание от 3 до 100 коров. Продлена также грантовая программа по созданию и развитию садов и теплиц", - подчеркнул Высоцкий.

Первый замминистра подытожил, что агропромышленный комплекс – это основа украинской экономики.

В ноябре 2022 года стало известно, что Россия вывезла из временно оккупированного Старобельска Луганской области 900 тонн зерна.

В декабре сообщалось, что с неподконтрольных Украине территорий Россия за время полномасштабной войны вывезла пшеницу на минимум 1 млрд долларов.

Оккупационная администрация Запорожской области отчиталась о реализации 300 тыс. тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур в 2022 году.

В прошлом году аграрии засеяли более 90% полей подконтрольных Украине, несмотря на полномасштабную войну РФ. Урожай полностью или частично собрали.

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