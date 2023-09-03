За 2022 год на второе и третье высшее образование поступило столько мужчин, что из них можно было бы сформировать 13 бригад ВСУ, - нардеп Бабак

С заявлениями по этой теме представители президентской фракции Сергей Бабак (председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций) и Федор Вениславский выступили сегодня, 3 сентября 2023 года.

Бабак, в частности, описал резкий рост числа лиц, имеющих 25 и более лет, которіе с наступлением полномасштабного российского вторжения поступают на второе и третье высшее образование.

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"Есть два вида уклонистов. Первые идут на преступление: дают взятку, чтобы уклониться от мобилизации и получают фиктивные справки и т.д. Вторые используют вполне законный способ поступить на второе/третье и т.д. образование. Сколько первых - не знаю, пусть правоохранители выясняют. Для понимания масштаба уклонения через поступление в учебные заведения, прикладываю табличку. В 2019-2021 годах в учебные заведения на всех уровнях образования поступало в среднем 40 тыс. мужчин 25+ лет, в 2022 году их вступило 106+ тысяч, а в этом году уже 76+ тысяч и это еще не конец вступительной кампании. Что значит разница 106-40=66 тысяч мужчин? Это 13 бригад. Только за 2022 год. Это просто для понимания масштаба", - пояснил Сергей Бабак в своем ТГ-канале.

Чтобы помешать этому и брать указанную категорию граждан в армию, продолжил Бабак, следует "инициировать изменения в законодательство о мобилизации".

Без отсрочки для "тех, кто поступил на второе-третье-четвертое высшее образование после 30 лет": зарегистрирован законопроект

В свою очередь член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель фракции "Слуга Народа" Федор Вениславский сообщил о регистрации соответствующего законопроекта. Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Я предложил, чтобы люди, которые учатся в последовательных видах образования, имели право на отсрочку. А поступившие на второе-третье-четвертое высшее образование после 30 лет таким правом на отсрочку воспользоваться не могли", - пояснил депутат.

Вениславский рассчитывает, что после принятия действие этого документа распространится и на мужчин, воспользовавшихся учебой для уклонения от мобилизации в 2022 году.