За 2022 год импорт нефти из России в Индию вырос в десять раз, - BBC

Об этом сообщает BBC

Цифры показывают, что третья по величине экономика Азии сэкономила около $5 млрд (4 миллиарда фунтов стерлингов), поскольку она увеличила закупки сырой нефти из Москвы.

Это происходит в тот момент, когда западные страны сокращают импорт энергоносителей из России после ее вторжения в Украину.

В издании отметили, что Россия продавала энергоносители со скидкой таким странам как Китай и Индия, которая является третьим крупнейшим импортером нефти в мире. В 2021 году российская нефть составляла всего 2% годового импорта нефти в Индию. Сейчас эта цифра составляет около 20%, сообщает Bank of Baroda.

Цифры показывают, что закупки Индией нефти у России в течение последнего финансового года сэкономили около 89 долларов на тонну сырой нефти. Несмотря на давление со стороны США и Европы, Индия отказалась соблюдать санкции Запада в отношении российского импорта. Нью-Дели также прямо не осудил вторжение России в Украину.