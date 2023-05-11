За 2022 год импорт нефти из России в Индию вырос в десять раз, - BBC
По данным индийского государственного кредитора Bank of Baroda, в прошлом году импорт российской нефти в Индию вырос в десять раз
Об этом сообщает BBC
Цифры показывают, что третья по величине экономика Азии сэкономила около $5 млрд (4 миллиарда фунтов стерлингов), поскольку она увеличила закупки сырой нефти из Москвы.
Это происходит в тот момент, когда западные страны сокращают импорт энергоносителей из России после ее вторжения в Украину.
В издании отметили, что Россия продавала энергоносители со скидкой таким странам как Китай и Индия, которая является третьим крупнейшим импортером нефти в мире. В 2021 году российская нефть составляла всего 2% годового импорта нефти в Индию. Сейчас эта цифра составляет около 20%, сообщает Bank of Baroda.
Цифры показывают, что закупки Индией нефти у России в течение последнего финансового года сэкономили около 89 долларов на тонну сырой нефти. Несмотря на давление со стороны США и Европы, Индия отказалась соблюдать санкции Запада в отношении российского импорта. Нью-Дели также прямо не осудил вторжение России в Украину.
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