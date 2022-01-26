За 2021 год Украина сократила долю госдолга до 40%

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.



"По состоянию на конец декабря 2021 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2671,83 млрд грн или 97,95 млрд долл. США. По сравнению с предыдущим месяцем государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 113,3 млрд грн "Рост произошел благодаря привлеченному льготному финансированию от МВФ и МБРР и за счет роста государственного внутреннего долга", - пишут в Минфине.



Известно, что из всей суммы государственного долга 45% составляет внутренний долг (ОВГЗ), а 55% - внешний долг. Он состоит из кредитов международных финансовых организаций (24,7% от общей суммы госдолга), еврооблигаций (26,5%) и другого внешнего долга.



Отмечается, что 2020 год Украина завершила с общей суммой долга в 2,6 трлн грн (90,25 млрд долларов). Из них 2,3 трлн грн составили государственный долг (79,9 млрд долларов), то есть 53,9% к номинальному ВВП. То есть в 2021 году доля долга уменьшилась на 8,7 п.п.



В декабре государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 113,3 млрд грн. Рост произошел за счет привлеченного финансирования от МВФ и МБРР и роста государственного внутреннего долга.



"Доля государственного долга в национальной валюте по состоянию на конец декабря 2021 года составляет 40,0%", - уточняют в министерстве.



Отмечается, что в течение декабря Минфин провел 27 аукционов по размещению ОВГЗ, благодаря которым на финансирование бюджета поступило 74,9 млрд гривен. Платежи по погашению государственного долга за январь - декабрь 2021 года составили 441,1 млрд грн, платежи по обслуживанию - 150 млрд грн.

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