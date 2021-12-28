За 2021 год транзитом через Польшу из Беларуси в Германию попали более 11 тыс. мигрантов

Об этом сообщает Радио Свобода , ссылаясь на данные немецкой полиции 27 декабря.



Как сообщают правоохранители, всего за 2021 год зафиксировано 11 162 незаконных въезда в страну, "связанную с Беларусью". Из них более 95% пришлись на период с августа по ноябрь.



По данным немецкой полиции, сейчас наблюдается тенденция к снижению незаконного пересечения границы: 470 случаев в декабре по сравнению с более чем 8 тыс. в октябре и ноябре.



Снижение количества нелегальных пересечений границы в декабре может быть связано с изменением политики в Беларуси после того, как режим Александра Лукашенко попал под пятый пакет санкций ЕС.



Согласно немецкому законодательству мигрантам, которые подают заявление о предоставлении убежища, разрешается оставаться в стране до рассмотрения их заявления.



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