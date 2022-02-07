За 2021 год система автофиксации нарушений ПДД насчитала штрафов на 1 млрд грн
В прошлом году было выписано 2 584 779 млн штрафов за нарушение ПДД на сумму в 1 029 217 060 грн благодаря системе автофиксации, однако огромная часть этих штрафов была фактически проигнорирована
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".
Известно, что это результат работы только 246 устройств автоматической фиксации ПДД, которые на сегодняшний день установлены в 24 городах в 15 областях.
Кроме того, статистика свидетельствует, что количество всех неуплаченных штрафов за нарушение ПДД в Едином реестре должников из года в год увеличивается.
Как отмечается, на сегодняшний день остаются неуплаченными 1 327 440 штрафов. Это почти треть всех штрафов, начисленных системой автоматической фиксации с момента ее внедрения.
В частности, за 2021 год количество неуплаченных штрафов возросло на 19%.
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