За 2021 год система автофиксации нарушений ПДД насчитала штрафов на 1 млрд грн

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".



Известно, что это результат работы только 246 устройств автоматической фиксации ПДД, которые на сегодняшний день установлены в 24 городах в 15 областях.



Кроме того, статистика свидетельствует, что количество всех неуплаченных штрафов за нарушение ПДД в Едином реестре должников из года в год увеличивается.



Как отмечается, на сегодняшний день остаются неуплаченными 1 327 440 штрафов. Это почти треть всех штрафов, начисленных системой автоматической фиксации с момента ее внедрения.



В частности, за 2021 год количество неуплаченных штрафов возросло на 19%.

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