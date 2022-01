За 2021 год IT-индустрия в Украине достигла отметки в $6,8 млрд, - IT Ukraine

Об этом на презентации национального исследования украинской IT-индустрии Ukraine IT Report 2021 рассказал исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Константин Васюк.



Отмечается, что по итогам 2021 года украинский IT-сектор вырос на 36% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в $6,8 млрд экспорта компьютерных услуг (против $5 млрд 2020 года).



Известно, что доля экспорта IT-услуг в Украину составляет около 2,7% ВВП страны. 37% всех экспортных услуг Украины - компьютерные услуги.



Согласно исследованию, в кризисном 2020 году отрасль выросла на 19% по сравнению с 2019-м. Как отмечается, за последние три года IT-отрасль выросла более чем вдвое.



По подсчетам на сегодня в украинской IT-индустрии задействовано 285 тысяч специалистов (против 244 тысяч годом ранее), из которых чуть более 55 тысяч - наемные сотрудники, а другие сотрудничают с компаниями по ФЛП-модели.



25% IT-специалистов - женщины. В менеджменте компании их больше - 32%. Около 80% работников в IT - от 18 до 32 лет.



По сравнению с соседними странами Украина остается привлекательным хабом, однако количество IT-специалистов на душу населения остается крайне низким - в 2-4 раза меньше, чем в странах-соседях. При этом количество студентов ИКТ-специальностей – более 100 тысяч. В 2022-2025 году диплом бакалавра по IT-специальностям получат около 80 тысяч человек. При этом в 2021 году в IT пришли 40,6 тысяч специалистов по неформальному образованию и 16,9 тыс. - из профильных УВО.



87% компаний пересмотрели зарплаты своим сотрудникам, 8,5% - типичный процент повышения зарплат в ІТ за год.



Активных IT-компаний на украинском рынке – около 5 тысяч (в некоторых по несколько юрлиц).



Крупнейшими партнерами украинских айтишников стали США, Швейцария, Мальта, Израиль, Кипр.



За 2021 год отечественная IT-отрасль уплатила около 23,5 миллиарда гривен налогов в государственный бюджет.



"Налогов только от ІТ хватит для финансирования всех антикоррупционных органов в стране. Это не значит, что мы их финансируем, но суммы сопоставимы", - сказал Васюк.



В исследовании, кроме официальных данных, были задействованы более 100 украинских компаний и инвестиционных фондов.



По словам Васюка, исследования провели перед запуском "Дия City", в том числе и для того, чтобы потом было с чем сравнивать.



"Чтобы иметь точку отсчета и видеть, что происходит в отрасли после улучшения", - отметил Васюк.

