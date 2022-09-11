За 200 дней полномасштабной войны с РФ правоохранители разыскали более 5,5 тыс. пропавших детей
По состоянию на 11 сентября правоохранители разыскали 5532 пропавших детей, еще 233 детей разыскивают
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в фейсбуке.
Как говорится в сообщении, за 200 дней полномасштабного вторжения российских оккупантов на Украинскую землю подразделения полиции нашли 5532 пропавших детей.
"Нашли 5532 пропавших ребенка. 233 детей еще разыскиваем. Всего за время полномасштабной войны в Украине 383 ребенка погибли, 747 - ранены", - пишет Клименко.
Также глава Нацполиции отметил, что всего с 24 февраля подразделения полиции зарегистрировали более 103 тыс. преступлений и открыли более 31,8 тыс. уголовных производств по фактам преступлений, совершенных военнослужащими РФ и их пособниками.
Правоохранители в рамках разминирования осмотрели 10 тысяч гектаров территории.
"Наши взрывотехники обнаружили и изъяли около 110 тыс. взрывоопасных предметов и около 3 тонн взрывчатых веществ. Уничтожили более 29 тыс. неразорванных снарядов", - информирует Клименко.
Также сообщается о заблокировании более 6,2 тыс. российских информканалов с общей аудиторией почти 87 млн пользователей.
- Офис генпрокурора обнародовал данные за 10 сентября 2022 года о детях, пострадавших от полномасштабной войны в Украине. В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 383 ребенка .
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