в статусе подозреваемых. 126 обвинительных актов уже передано в суд. Разоблачили 104 ДРГ и задержали более 1,7 тыс. человек по подозрению в диверсионной деятельности", - говорится в сообщении.

"Открыли 1325 уголовных производств за коллаборационизм. 222 человека - в статусе подозреваемых. 126 обвинительных актов уже передано в суд. Разоблачили 104 ДРГ и задержали более 1,7 тыс. человек по подозрению в диверсионной деятельности", - говорится в сообщении.

Правоохранители в рамках разминирования осмотрели 10 тысяч гектаров территории.

"Наши взрывотехники обнаружили и изъяли около 110 тыс. взрывоопасных предметов и около 3 тонн взрывчатых веществ. Уничтожили более 29 тыс. неразорванных снарядов", - информирует Клименко.

Также сообщается о заблокировании более 6,2 тыс. российских информканалов с общей аудиторией почти 87 млн пользователей.

Офис генпрокурора обнародовал данные за 10 сентября 2022 года о детях, пострадавших от полномасштабной войны в Украине. В результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 383 ребенка .

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