Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Минувшие сутки под вражеским огнем находились пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов", - написал он и отметил, что под обстрел попали города Купянск и Волчанск, пгт Двуречная и населенные пункты Стрелка, Старица, Огирцево, Охримовка, Каменка, Новомлынск, Тавильжанка, Лиман Первый, Ольшана, Кучеровка, Орлянка, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Первомайское.

В результате атак оккупанта повреждены дома людей, произошло несколько пожаров.

"Во время тушения пожаров личный состав ГСЧС дважды попадал под повторные обстрелы – в пгт Двуречная и в Волчанске", - рассказал Сиенубов и отметил, что пострадавших от обстрелов нет.

За сутки 1 января в городе Купянск Харьковской области российские захватчики при обстреле повредили инфраструктуру и частные дома, также местная жительница получила ранения.

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