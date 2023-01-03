За 2 января под вражеский огонь попадали три района Харьковщины: в результате случились пожары, повреждены дома
За минувшие сутки под вражеский огонь попадали три района Харьковщины. Обстрелы повлекли за собой пожар и разрушение частных домов, но обошлись без пострадавших
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Минувшие сутки под вражеским огнем находились пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов", - написал он и отметил, что под обстрел попали города Купянск и Волчанск, пгт Двуречная и населенные пункты Стрелка, Старица, Огирцево, Охримовка, Каменка, Новомлынск, Тавильжанка, Лиман Первый, Ольшана, Кучеровка, Орлянка, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Первомайское.
В результате атак оккупанта повреждены дома людей, произошло несколько пожаров.
"Во время тушения пожаров личный состав ГСЧС дважды попадал под повторные обстрелы – в пгт Двуречная и в Волчанске", - рассказал Сиенубов и отметил, что пострадавших от обстрелов нет.
- За сутки 1 января в городе Купянск Харьковской области российские захватчики при обстреле повредили инфраструктуру и частные дома, также местная жительница получила ранения.
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