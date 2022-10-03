За 2 октября в Донецкой области от рук оккупантов погиб мирный житель, еще 8 - ранены

Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в телеграмме .

Погибший проживал в Бахмуте. Кириленко также отмечает, что в Краматорскую медицинскую помощь была предоставлена одному человеку, раненному на Харьковщине.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 917 человек, ранены - 2312. Это без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, точное количество которых не установлено.

2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман в Донецкой области.

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