За 2 октября в Донецкой области от рук оккупантов погиб мирный житель, еще 8 - ранены
На Донбассе за минувшие сутки от рук захватчиков погиб мирный житель, еще 8 получили ранения
Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в телеграмме .
Погибший проживал в Бахмуте. Кириленко также отмечает, что в Краматорскую медицинскую помощь была предоставлена одному человеку, раненному на Харьковщине.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 917 человек, ранены - 2312. Это без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, точное количество которых не установлено.
- 2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман в Донецкой области.
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