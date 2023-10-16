За 2 года количество женщин в ВСУ выросло на 40%

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

В ведомстве сравнили данные за 2021 и 2023 годы. Рост произошел в основном благодаря отмене всех ограничений в отношении женщин-военнослужащих.

"Если раньше женщины могли проходить службу на должностях преимущественно медицинских специальностей, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров, то сейчас женщина в армии может быть водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, командиром БМП, ремонтником, пулеметчиком, снайпером и т.д.", - рассказали в Минобороны.

"Раньше контракт на прохождение военной службы заключался женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, тогда как у мужчин такого ограничения не было. Теперь от 18 до 60 лет контрактниками могут стать представители обоих полов", - добавили в ведомстве.

Там также отметили, что продолжительность декретного отпуска, определенная в медицинском заключении, в настоящее время засчитывается в срок выслуги в воинском звании.

Также с 2019 года девушкам предоставили право учиться в военных лицеях.

"Женщины, которые в будущем видят себя офицерами ВСУ, имеют доступ ко всем уровням военного образования. Им разрешено овладевать теми же специальностями, что и мужчинам, а, впоследствии и служить по широкому перечню должностей", - подчеркнули в Минобороны.

Также ведомство позаботилось о том, чтобы у женщин в армии были отдельные места расположения, туалеты, форма и т.д.

"Ведется регулярная работа по мерам по предотвращению сексуальных домогательств и других нарушений прав человека. В частности, случаев гендерно обусловленного, в том числе домашнего насилия и дискриминации на рабочем месте", - добавили в Минобороны.