За 18 сентября в Донецкой области от рук оккупантов погибли трое мирных жителей

Об этом он сообщил в своем телеграмме .

Погибшие проживали в населенных пунктах Торецкое, Ягодное и Богородичное.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погиб 861 человек, ранено - 2161. Это без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, точное количество которых не установлено.

18 сентября российские кафиры ночью обстреляли Родинское Донецкой области, два человека были ранены.

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