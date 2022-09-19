За 18 сентября в Донецкой области от рук оккупантов погибли трое мирных жителей
Председатель ОГА Павел Кириленко сообщил, что в Донецкой области погибли трое мирных жителей, еще восемь получили ранения
Об этом он сообщил в своем телеграмме .
Погибшие проживали в населенных пунктах Торецкое, Ягодное и Богородичное.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погиб 861 человек, ранено - 2161. Это без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, точное количество которых не установлено.
- 18 сентября российские кафиры ночью обстреляли Родинское Донецкой области, два человека были ранены.
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