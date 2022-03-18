За 18 марта из 9 гумкоридоров сработали 7, оккупанты сорвали доставку помощи в Балаклею и Изюм, - Верещук
На завтра, 19 марта, ведется подготовка гумкоридоров в Херсонской, Харьковской, Киевской и Луганской областях
О работе гуманитарных коридоров рассказала министр временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Еспресо.TV.
"Из девяти гуманитарных коридоров сегодня сработало семь. Всего удалось эвакуировать 9 145 человек. Из Мариуполя в Запорожье сегодня доехало 4 972 человека, из которых 1 124 – это дети. В Бердянск сегодня было доставлено горючее для дозаправки мариупольцев, которые двигаются по гумкоридору. Также 500 человек забрали автобусами, прибывшими в Бердянск из Запорожья. Завтра снова туда будет направлено 10 автобусов", - отметила глава МинТОТ.
4 173 человека эвакуированы из Сумской области. В частности, из Сум, Тростянца, Лебедина, Конотопа, Краснополья и Великой Писаревки.
"На Харьковщине оккупанты снова нарушили договоренности и не дали доставить гумпомощь в города Балаклея и Изюм", - сообщила Ирина Верещук.
Также она добавила, что завтра, 19 марта, прорабатывают маршруты для доставки резинопомощи в города Херсонской, Харьковской и Луганской областей. Также для эвакуации людей из Киевской области.
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