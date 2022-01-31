За 17 млн световых лет от Земли: Hubble показал галактику в созвездии Живописец

Об этом говорится на сайте обсерватории.



Космический объект расположен на расстоянии почти в 17 млн световых лет от Земли.



В обсерватории отметили, что NGC 1705 является космическим "чудаком" из-за небольшой и необычной формы. Недавно в нем произошло образование звезд.



Карликовые галактики с необычными формами, как правило, содержат несколько элементов, кроме водорода или гелия. Их считают похожими на первые галактики во Вселенной.





Напомним, телескоп Hubble сделал снимок "тройной" галактики.