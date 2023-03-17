За 17 марта по Авдеевке враг совершил уже более 15 обстрелов, - руководитель ВА Барабаш
Виталий Барабаш, руководитель Авдеевской городской военной администрации, сообщил, что кроме ракетных ударов, город подвергся обстрелам из систем РСЗО, танков, ствольной артиллерии и минометов
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"В ночь на 17 марта по городу были нанесены четыре ракетных удара, прилетало в основном в промышленную зону и частный сектор, где уже никто не живет. А утром в 9:18 ударили по многоэтажке, полностью сложился один подъезд 14-этажного дома. Нет ни раненых, ни погибших в результате как этого обстрела, так и последующих. Потому что произошло еще четыре ракетных удара по Авдеевке, затем было несколько обстрелов из систем РСЗО, танков, ствольной артиллерии и минометов", - рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации.
Виталий Барабаш отметил, что суммарно уже сегодня, 17 марта, было более 15 обстрелов Авдеевки из разных систем.
- 13 марта российская армия нанесла удары по Авдеевке и Константиновке Донецкой области.
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