Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"В ночь на 17 марта по городу были нанесены четыре ракетных удара, прилетало в основном в промышленную зону и частный сектор, где уже никто не живет. А утром в 9:18 ударили по многоэтажке, полностью сложился один подъезд 14-этажного дома. Нет ни раненых, ни погибших в результате как этого обстрела, так и последующих. Потому что произошло еще четыре ракетных удара по Авдеевке, затем было несколько обстрелов из систем РСЗО, танков, ствольной артиллерии и минометов", - рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации.

Виталий Барабаш отметил, что суммарно уже сегодня, 17 марта, было более 15 обстрелов Авдеевки из разных систем.