За 17 дней войны РФ потеряла более 12 тысяч военных, 1226 бронемашин, 374 танка, 74 самолетов, 86 вертолетов и 34 средства ПВО, – Генштаб
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали о потерях российских войск на 17 день войны
Соответствующую информацию разместили на facebook-странице Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 13 марта ориентировочно составили:
- личного состава – более 12 000 человек,
- танков ‒ 374 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1226 ед,
- артиллерийских систем – 140 ед,
- РСЗО – 62 ед,
- средства ПВО – 34 ед,
- самолетов – 74 ед,
- вертолетов – 86 ед,
- автомобильной техники – 600 ед,
- корабли /катера – 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
- Напомним, экономика РФ страдает войной с Украиной. Из-за военных расходов и международных санкций по годовому ВВП РФ ушло $30 миллиардов. Такая сумма достаточно для финансового обеспечения всех пенсионеров России в течение года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное