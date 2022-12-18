За 17 декабря военные РФ совершили 54 обстрела Херсонщины

Об этом 18 декабря 2022 года отчитывался глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Отмечается, что россияне совершили 54 обстрела Херсонщины в течение суток 17 декабря.

"Мирные населенные пункты области страдали от атак из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и снайперского огня", - проинформировал Ярослав Янушевич.

Глава ОВА добавил: оккупанты снова обстреляли жилые кварталы Херсона, под поражением оказалось медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома.

В результате атаки погибли три человека, еще шесть гражданских жителей получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, за ночь на 17 декабря военные РФ совершили артиллерийские обстрелы не менее 12 районов населенных пунктов Харьковщины.

Тогда же кафиры поразили 3 общины Никопольского района, от артобстрелов изуродованы частные дома и гимназия.

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