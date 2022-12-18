За 17 декабря военные РФ совершили 54 обстрела Херсонщины
Оккупанты обстреляли Херсонскую область 54 раза в течение суток 17 декабря, под поражением жилищный фонд Херсона и гражданская инфраструктура
Об этом 18 декабря 2022 года отчитывался глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
Отмечается, что россияне совершили 54 обстрела Херсонщины в течение суток 17 декабря.
"Мирные населенные пункты области страдали от атак из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и снайперского огня", - проинформировал Ярослав Янушевич.
Глава ОВА добавил: оккупанты снова обстреляли жилые кварталы Херсона, под поражением оказалось медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома.
В результате атаки погибли три человека, еще шесть гражданских жителей получили ранения разной степени тяжести.
- Напомним, за ночь на 17 декабря военные РФ совершили артиллерийские обстрелы не менее 12 районов населенных пунктов Харьковщины.
- Тогда же кафиры поразили 3 общины Никопольского района, от артобстрелов изуродованы частные дома и гимназия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное