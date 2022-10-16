Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.

Кроме того, авиация ВСУ поразила четыре позиции зенитных ракетных комплексов РФ. Подразделениями противовоздушной обороны был сбит один вражеский БПЛА.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии за текущие сутки был поражен один командный пункт противника.

"Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла более двадцати ударов. Подтверждено поражение семнадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский БпЛА", - говорится в сообщении.

Генштаб также сообщает, что оккупанты эвакуируют из Херсона в Крым свои "госучреждения".

По информации Генштаба, в Белгороде гражданским отказывают в медицинской помощи из-за большого количества раненых военных.

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