За 16 октября авиация ВСУ нанесла более 20 ударов по оккупантам, - Генштаб
За 16 октября авиация ВСУ нанесла более 20 ударов по оккупантам, было поражено 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники
Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.
Кроме того, авиация ВСУ поразила четыре позиции зенитных ракетных комплексов РФ. Подразделениями противовоздушной обороны был сбит один вражеский БПЛА.
Подразделениями ракетных войск и артиллерии за текущие сутки был поражен один командный пункт противника.
"Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла более двадцати ударов. Подтверждено поражение семнадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский БпЛА", - говорится в сообщении.
- Генштаб также сообщает, что оккупанты эвакуируют из Херсона в Крым свои "госучреждения".
- По информации Генштаба, в Белгороде гражданским отказывают в медицинской помощи из-за большого количества раненых военных.
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