За 16 дней войны в Украине погибли 79 детей и около 100 ранены, - Офис генпрокурора
По состоянию на 12 марта, в Украине за 16 дней войны погибли 79 детей и почти 100 ранены. Больше всего пострадавших детей в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Житомирской областях
Об этом Офис генерального прокурора сообщает со ссылкой на ювенальных прокуроров.
"Эти данные не окончательны из-за отсутствия возможности осмотра мест обстрела, где вооруженные силы России ведут активные боевые действия", – говорится в сообщении.
Кроме этого сообщают, что в настоящее время разрушены более 280 учебных заведений, 9 из них уничтожены полностью. В Донецкой области повреждено 110 учебных заведений, в Сумской – 28, в Киеве – 17 и более 10 заведений детских лечебных учреждений. Следовательно, уже 7 миллионов детей лишены возможности учиться из-за активных боевых действий на территории Украины и целенаправленного разрушения таких заведений.
"Ювенальные прокуроры продолжают фиксировать все преступления, совершенные вооруженными силами РФ против детей", – добавляют в Офисе генпрокурора.
- Напомним, длится 17 дней борьбы. Войска оккупанта устает. Более 30 батальонно-тактических групп противника обезврежены.
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