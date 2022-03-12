За 16 дней войны в Украине погибли 79 детей и около 100 ранены, - Офис генпрокурора

Об этом Офис генерального прокурора сообщает со ссылкой на ювенальных прокуроров.

"Эти данные не окончательны из-за отсутствия возможности осмотра мест обстрела, где вооруженные силы России ведут активные боевые действия", – говорится в сообщении.

Кроме этого сообщают, что в настоящее время разрушены более 280 учебных заведений, 9 из них уничтожены полностью. В Донецкой области повреждено 110 учебных заведений, в Сумской – 28, в Киеве – 17 и более 10 заведений детских лечебных учреждений. Следовательно, уже 7 миллионов детей лишены возможности учиться из-за активных боевых действий на территории Украины и целенаправленного разрушения таких заведений.

"Ювенальные прокуроры продолжают фиксировать все преступления, совершенные вооруженными силами РФ против детей", – добавляют в Офисе генпрокурора.

Напомним, длится 17 дней борьбы. Войска оккупанта устает. Более 30 батальонно-тактических групп противника обезврежены.