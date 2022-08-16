За 15 августа россияне убили одного и ранили еще двух мирных жителей Донбасса
За 15 августа россияне убили 1 мирного жителя в Константиновке, еще 2 человека получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в фейсбуке.
Общее число убитых жителей Донбасса со времени полномасштабного вторжения составляет – 734 человека. Также 1905 человек были ранены.
Павел Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
- Эвакуация из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию проходит в очень сложных условиях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.01
Покупка 39.01Продажа 39.86
-
EUR
Покупка 39.45Продажа 40.61
- Актуальное
- Важное