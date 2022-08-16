За 15 августа россияне убили одного и ранили еще двух мирных жителей Донбасса

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в фейсбуке.

Общее число убитых жителей Донбасса со времени полномасштабного вторжения составляет – 734 человека. Также 1905 человек были ранены.

Павел Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.