За 14 июня ВСУ убили 70 россиян и уничтожили 60 единиц техники, - отчет ОК "Юг"
За сутки, 14 июня, защитники Украины убили 70 россиян на Юге и уничтожили 60 единиц вражеской техники РФ
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Ситуация на Юге Украины
Оккупанты дважды пытались нанести авиаудар. Утром 14 июня вертолет РФ сбили подразделением ОК "Юг" из переносного зенитно-ракетного комплекса.
Уже днем другой вражеский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить украинские подразделения в маневрах.
Украинская авиация в ответ нанесла 3 удара по скоплению живой силы и военной техники России в Херсонской области.
Также нанесены ракетные удары по составам горючего и района сосредоточения техники, подавлено 2 командно-наблюдательных пункта противника.
Потери России на Юге Украины за 14 июня
За сутки убито 70 оккупантов и уничтожено более 60 единиц вражеской техники. Речь идет о вертолете, самоходной пушке "Пион", реактивной системе залпового огня "Град", 3 гаубицах 152 мм, 19 единиц бронированной, 33 автомобильной и 4 – инженерной технике.
Также, 14 июня, уничтожены 2 склада боеприпасов.
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