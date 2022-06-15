Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Ситуация на Юге Украины

Оккупанты дважды пытались нанести авиаудар. Утром 14 июня вертолет РФ сбили подразделением ОК "Юг" из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Уже днем другой вражеский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить украинские подразделения в маневрах.

Украинская авиация в ответ нанесла 3 удара по скоплению живой силы и военной техники России в Херсонской области.

Также нанесены ракетные удары по составам горючего и района сосредоточения техники, подавлено 2 командно-наблюдательных пункта противника.

Потери России на Юге Украины за 14 июня

За сутки убито 70 оккупантов и уничтожено более 60 единиц вражеской техники. Речь идет о вертолете, самоходной пушке "Пион", реактивной системе залпового огня "Град", 3 гаубицах 152 мм, 19 единиц бронированной, 33 автомобильной и 4 – инженерной технике.

Также, 14 июня, уничтожены 2 склада боеприпасов.

Корабельная группировка России в Черном море снова перегруппирована, по территории Украины готовы выпустить 20 крылатых ракет.

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