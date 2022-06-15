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За 14 июня из Луганской области эвакуировали 52 человека

15 июня, 2022 среда
08:53
война с Россией

В течение 14 июня из Луганщины в более безопасные регионы эвакуировали 52 жителей Привилля и Лисичанска

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

"Люди понимают, что могут оказаться в пасхе россиян, как в Северодонецке. Поэтому готовы выезжать в безопасные регионы Украины", - отметил он.

Сергей Гайдай отметил, что до почти разрушенного Привилегии с каждым днем все труднее и труднее добираться. Однако волонтеры, полицейские и спасатели делают все возможное для спасения жителей Луганщины.

"Вчера вторую жизнь получили еще 52 человека. Это жители Лисичанска и Привилегии", - подчеркнул глава ОВА.

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Сергей Гайдай
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