За 14 июня из Луганской области эвакуировали 52 человека
В течение 14 июня из Луганщины в более безопасные регионы эвакуировали 52 жителей Привилля и Лисичанска
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
"Люди понимают, что могут оказаться в пасхе россиян, как в Северодонецке. Поэтому готовы выезжать в безопасные регионы Украины", - отметил он.
Сергей Гайдай отметил, что до почти разрушенного Привилегии с каждым днем все труднее и труднее добираться. Однако волонтеры, полицейские и спасатели делают все возможное для спасения жителей Луганщины.
"Вчера вторую жизнь получили еще 52 человека. Это жители Лисичанска и Привилегии", - подчеркнул глава ОВА.
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